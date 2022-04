Brandanschlag vor 31 Jahren : Festnahme im Fall Yeboah: Mutmaßlicher Täter Peter S. kommt in Untersuchungshaft

Foto: Andreas Engel

Exklusiv Saarlouis Am frühen Montagmorgen hat die Bundesstaatsanwaltschaft nach 31 Jahren einen Tatverdächtigen im Fall Yeboah verhaftet. Der mutmaßliche Täter soll in den Neunzigerjahren einer der bekanntesten Neonazis in Saarlouis gewesen sein. Jetzt kommt Peter S. in U-Haft. Was bisher bekannt ist.