Fall war bei Aktenzeichen XY...ungelöst : Vermisstenfall Roswitha S. aus dem Jahr 2014: Nach Leichenfund steht jetzt das Ergebnis der Obduktion fest

(Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Candy Welz

Saarbrücken Ein Angler hat am Samstag in einem Weiher in Saarbrücken ein Auto entdeckt, das einer seit Dezember 2014 vermissten Frau gehört. Der Fall war 2016 auch bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ und stellte die Polizei vor ein Rätsel. Jetzt ist die in dem Auto gefundene Leiche obduziert worden.

In einem Weiher in Saarbrücken hat am vergangenen Samstag, 18. Februar, ein Angler das Auto einer vermissten Frau aus Dudweiler entdeckt. Die Polizei identifizierte den Wagen anhand des Kennzeichens. In dem Auto fanden Polizeitaucher eine weibliche Leiche.

Fall von Roswitha S. war 2016 bei Aktenzeichen XY...ungelöst

An der Rechtsmedizin der Universitätsklinik stellten Ärzte am Dienstag die Identität des Opfers fest. Das Obduktionsergebnis liegt der Polizei vor, wie Sprecher Stephan Laßotta vom Saar-Landespolizeipräsidium in der Landeshauptstadt mitteilte.

Lesen Sie auch Fall war bei Aktenzeichen XY : Angler findet Auto von vermisster Frau in Saarbrücker Weiher – Leiche geborgen

Demnach handelt es sich bei der Leiche definitiv um die damals 59-jährige Rowitha S. aus Dudweiler, deren Verschwinden vor über acht Jahren für Schlagzeilen sorgte. Die Obduktion hat ergeben, das keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Gewalteinwirkung vorliegen. Das bestätigte Laßotta auf Nachfrage.

Dudweilerin verschwand unter mysteriösen Umständen

Das Verschwinden der 59-jährigen Roswitha S. hatte im Saarland für Aufsehen gesorgt. Am 26. Dezember 2014 ging sie nach einer Familienfeier abends mit ihrem Mann ins Bett. Als er mitten in der Nacht aufwachte, war sie verschwunden. Persönliche Gegenstände ließ sie allerdings zurück.