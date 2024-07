Fahrzeugbrand in Saarbrücken Mercedes gerät während der Fahrt in Brand – Feuer greift auf Gebäude über

Saarbrücken · In der Dudweilerstraße in Saarbrücken brannte am Sonntagabend ein Mercedes komplett aus. Das Feuer griff dabei auch auf ein Gebäude über.

21.07.2024 , 22:02 Uhr

Foto: Thorsten Kremers