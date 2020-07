60-Jähriger Mann : Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Friedrichsthal schwer verletzt

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Friedrichsthal schwer verletzt

In Friedrichsthal zog sich ein Fahrradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzung zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Naupold

Friedrichsthal/Saarbrücken Beim Abbiegen übersieht ein älterer Verkehrsteilnehmer einen Fahrradfahrer. Dieser muss anschließend mit einem Schädel-Hirn-Trauma und weiteren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am diesem Samstag kam es in der Saarbrücker Straße in Friedrichsthal zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Das teilt die Polizeiinspektion Sulzbach mit.