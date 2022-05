Polizei sucht nach Zeugen : Fahrrad-Unfall in Saarbrücken: 81-jähriger Mann fällt in die Saar, Passanten retten ihn – Verursacher auf der Flucht

Saarbrücken Am Sonntagvormittag kam es in Saarbrücken zwischen zwei Fahrradfahrern zu einem Unfall. Während einer der beiden Männer in die Saar stürzte, ergriff der andere die Flucht. Die Polizei bittet um Hilfe.

Zwei Männer sind in Saarbrücken mit ihren Fahrrädern zusammengekracht. Einer der beiden, ein 81-Jähriger, kam dabei so heftig von der Fahrbahn ab, dass er einen Abhang herunter stürzte – und daraufhin in die Saar. Zum Unfall kam es am Sonntagvormittag, 22. Mai, gegen 10.50 Uhr am Saarleinpfad in Saarbrücken in Höhe der Güdinger Schleuse.