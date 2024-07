Fahrgastrechte im Nahverkehr ÖPNV und Nahverkehr: So gibt es bei Verspätung oder Zugausfall das Geld zurück

Die Bahn beispielsweise entschädigt Zeitkarteninhaber im Nahverkehr mit pauschalen Festbeträgen pro Verspätung: in der zweiten Klasse gibts einen Betrag von 1,50 Euro, in der ersten Klasse 2,25 Euro pro Verspätung von über einer Stunde erstattet. Aber Achtung: Beträge unter 4 Euro werden nicht ausgezahlt. Es müssen also mehrere Verspätungen aufgetreten sein, die Sie dann gesammelt einreichen können. Es empfiehlt sich also, diese aufzuschreiben – oder, besser noch: von Mitarbeitern des Verkehrsunternehmens bestätigen zu lassen. „Übrigens handelt es sich auch bei Tagestickets, die eine mehrfache Nutzung am gleichen Tag zulassen, um Zeitkarten“, so der Hinweis des Eisenbahnbundesamts.