Blaulicht : Autotür demoliert und einfach abgehauen

St. Wendel Fahrerflucht trübte im Nachhinein den Badespaß erheblich.

Bereits am Dienstag, 23. Juli, ist ein Besucher des St. Wendeler Freibades Opfer eines Unfallflüchtigen geworden. Laut dem Geschädigten hatte er sein Fahrzeug, einen silberfarbenen Opel Insignia Grand Sport, vor dem Badbesuch in der Missionshausstraße abgestellt. Und zwar auf dem rechten Seitenstreifen vom Missionshaus kommend. Als der Schwimmbadbesucher zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er dann mit Entsetzen feststellen, dass die Fahrertür seines Autos völlig demoliert war – vermutlich ist der Verursacher beim Ausparken zu weit nach hinten gestoßen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der bislang unbekannte Fahrer aus dem Staub. Der Schaden liegt bei knapp 3000 Euro, die Tatzeit zwischen 15 und 19.15 Uhr, was auch die zum Ort des Geschehens gerufenen Polizisten notierten.