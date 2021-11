Fahndungserfolg : Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen fest und findet direkt zwei weitere Straftaten

Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen fest und findet direkt zwei weitere Straftaten

Weiskirchen-Thailen Die Polizei Nordsaarland hat am Freitagmorgen einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen können. Dem Mann können mehrere Straftaten nachgewiesen werden.

Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr einen 37-Jährigen in Thailen festnehmen. Der Mann aus dem Hochwaldraum wurde per Untersuchungshaftbefehl aufgrund mehrerer Eigentums- und Drogendelikte gesucht.