Polizei fahndet in Dudweiler : Zeugenaufruf – Frau will Kind (10) mit Süßigkeiten in ihr Auto lotsen

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die ein Kind mit sich lotsen wollte. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Dudweiler Es begann mit einem banalen Gespräch, in das eine Unbekannte ein Kind verwickelte. Doch dann hatte sie wohl was anderes vor. Was die Fahnder bisher von der Fremden wissen.

Schreckminuten für einen Jungen in Dudweiler: Dort soll eine Unbekannte womöglich versucht haben, ihn mitzunehmen.

So berichtete der Zehnjährige, dass ihn eine Frau zuerst angesprochen und sich nach dem Weg erkundigt habe. Da dachte sich das Kind noch nichts. Doch dies sollte sich schlagartig ändern.

Wie Landespolizeisprecher Stephan Laßotta mitteilt, versprach sie dem Knirps Süßigkeiten. Unter der Bedingung, dass er sie zu ihrem Auto begleitet. Das war ihm jedoch nicht geheuer. Er rannte sofort nach Hause. Die Eltern alarmierten daraufhin die Polizei, als ihnen der Sohn von dem Vorfall berichtet hatte.

Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen, die am Dienstag (31. August), zwischen 15.15 und 15.30 Uhr am Tatort Bahnhofstraße unterwegs waren und womöglich etwas mitbekamen.

Von der mutmaßlichen Täterin liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor: So soll sie um die 25 Jahre sein und langes blondes Haar tragen. Mehr ist nicht bekannt.