Nach Fahndung der Polizei Psychisch kranker Mann (41) aus Saarbrücken taucht wieder auf – wo er entdeckt wurde

Demnach tauchte der psychisch labile 42-Jährige in Riegelsberg auf. Eine Kundin, die den Fahndungsaufruf gelesen hatten, erkannte ihn in einem Supermarkt in Riegelsberg und gab den entscheidenden Hinweis. Von dort brachten ihn Beamte zurück zu seiner Familie in der Landeshauptstadt. Er kam wohlbehalten dort an.