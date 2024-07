Knall in Wohnhaus Nach Explosion in Marpingen – Spezialkräfte sind bis in die Nacht im Einsatz

Zuletzt hatte es in Großrosseln nach einer Explosion gebrannt. Dort war eine Gasflasche am Samstag, 6. Juli, in die Luft gegangen und hatte das Feuer ausgelöst. Am selben Tag war bekannt geworden, dass bereits Mitte Juni ein Mann in Saarbrücken versucht haben soll, mit Gas eine Wohnung im Nauwieser Viertel in die Luft zu jagen. Gegen den 32-Jährigen wird wegen dieser Tat ermittelt, die sich bereits am 19. Juni zugetragen haben soll. Zu einer Explosion sei es nicht gekommen. Es werde nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen ihn ermittelt.