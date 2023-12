Großeinsatz der Feuerwehr Explosion in Einfamilienhaus in Saarlouis-Roden – zwei Menschen verletzt

Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, kam es am Samstagabend zu der „sehr lauten“ Explosion im Keller eines Einfamilienhauses in der Josefstraße. In Folge der Explosion brach ein Brand aus. Zwölf Personen sollen zu diesem Zeitpunkt im Gebäude gewesen sein – konnten aber alle unverletzt fliehen.