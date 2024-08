Polizei im Einsatz Explosion in Quierschied bei Wasgau – Unbekannte sprengen Geldautomat ( mit Fotos)

Wie es weiter heißt, soll es sich um einen Geldautomaten der Vereinigten Volksbank Saarlouis/Losheim am See/Sulzbach/Saar (VVB) handeln, der zur Zielscheibe wurde. Er sei Teil einer Selbstbedienungsfiliale in direkter Nachbarschaft zum Wasgau-Lebensmittelmarkt. In der Mühlenbergstraße. Die Geschäftsstelle des Kreditinstituts mit Sitz in Saarlouis hat an dieser Stelle neben dem Gerät für Bargeld noch ein Terminal für Überweisungen, Daueraufträge und Kontoauszüge. In der Regel ist der Raum täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet.