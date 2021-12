Ursache unklar : Schwerverletzter bei Explosion in Wohnhaus in Neunkirchen – Gebäude einsturzgefährdet

Foto: BeckerBredel

Update Neunkirchen In einem Wohnhaus in der Neunkircher Innenstadt kam es am Montagvormittag zu einer Explosion, bei der zwei Menschen verletzt und das Haus schwer beschädigt wurden. Die Löscharbeiten dauern immer noch an.

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der Neunkircher Innenstadt sind am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Das teilt die saarländische Polizei per Twitter mit. Dabei sei das beidseitig angebaute Haus schwer beschädigt worden.

Durch eine #Explosion in einem Wohnhaus (27.12.2021, 11:45 Uhr) in der Innenstadt von #Neunkirchen wurden zwei Personen verletzt. #Feuerwehr und #PolizeiSaarland sind im Einsatz.Das beidseitig angebaute Haus wurde schwer beschädigt. #8geben — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) December 27, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auf SZ-Anfrage teilt ein Polizeisprecher mit, dass die Explosion im Erdgeschoss des Dreiparteienhauses stattgefunden hat. Der 34-jährige Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Der Bewohner der zweiten Wohnung wurde leicht verletzt; die Bewohnerin der dritten Wohnung war glücklicherweise nicht zuhause.

Bei der Explosion ist das Haus komplett in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern noch an. „In der Zwischendecke flackern immer wieder kleinere Brandherde auf, die gelöscht werden müssen“, erklärt der Polizeisprecher.

Die Ursache für die Explosion ist noch völlig unklar. Die Brandermittler können das Haus noch nicht betreten. „Das Haus wurde schwer beschädigt; alle Fenster sind komplett glaslos nach der Explosion“, erklärt der Polizeisprecher. „Wir haben momentan Zweifel an der Standfestigkeit des Gebäudes.“