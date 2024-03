Haus in Schwalbach evakuiert Explosion in Gaststätte: Gasflasche geht in die Luft – Wirt (48) schwer verletzt (mit Fotostrecke)

Auch Stunden nach der Explosion in einer Gaststätte in Schwalbach-Hülzweiler scheint die Lage in weiten Teilen unklar. Feststeht: Bei dem Unglück ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei nur „bedingt ansprechbar“ gewesen, als die Helfer eintrafen. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in Saarlouis am frühen Morgen.