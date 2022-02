Vorfall in Saarbrücken : Exhibitionist entblößt sich vor 60-jähriger Frau – Polizei fahndet

Vorfall in Saarbrücken

Saarbrücken Ein bislang unbekannter Mann soll sich in der Saarbrücker Eisenbahnstraße vor einer 60-Jährigen entblößt haben. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Täter – aber auch zu dem Opfer.

Am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr soll sich laut der Polizei Saarbrücken-Stadt ein unbekannter Mann in der Eisenbahnstraße in Alt-Saarbrücken vor einer 60 Jahre alten Frau entblößt haben. Er soll sich vor sie gestellt haben und mit heruntergelassenen Hosen vor ihr onaniert haben.