Polizei fahndet : Exhibitionist belästigt zwei Frauen am St. Johanner Markt in Saarbrücken

Exhibitionist belästigt zwei Frauen am St. Johanner Markt in Saarbrücken

Saarbrücken Der noch unbekannte Mann belästigte zwei Frauen in der Nacht auf Sonntag in der Fröschengasse. Jetzt fahndet die Polizei.

In Saarbrücken hat in der Nacht auf Sonntag ein noch unbekannter Mann zwei Frauen belästigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 0 Uhr und 0.45 Uhr in der Fröschengasse am St. Johanner Markt. Der Täter zog sich laut Mitteilung der Polizei mehrfach vor den 27 und 28 Jahre alten Frauen die Hose herunter und begann vor den Frauen zu masturbieren.