Stinkende Substanz : Polizei lässt Edeka-Markt in Saarbrücken-Brebach räumen – Kunden klagen über Übelkeit (mit Bildern vom Einsatz)

Polizei lässt Edeka-Markt in Saarbrücken-Brebach räumen – Kunden klagen über Übelkeit (mit Bildern vom Einsatz)

Update Saarbrücken Mehrere Menschen sollen Atembeschwerden haben, anderen ist es schlecht. Ursache dafür soll ein stinkender Stoff sein. Daraufhin wird der Supermarkt evakuiert. Was die Polizei bislang zum Vorfall weiß.

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften in Saarbrücken-Brebach: Dort ist am Samstag, 25. Juni, ein Supermarkt evakuiert worden. Nach Angaben aus dem polizeilichen Führungs- und Lagezentrum soll dort kurz vor 15 Uhr eine stark stinkende Substanz aufgetaucht sein. Danach klagten Kunden über Übelkeit.

Die Feuerwehr forderte auch den ABC-Zug mit speziellen Instrumenten an. Dieser ist in der Regel dabei, wenn es um chemische Stoffe geht, die am Einsatzort entdeckt werden.