Vor der Europagalerie in Saarbrücken : Protest für mehr Meinungsfreiheit in Weißrussland

Saarbrücken „Journalismus ist keine Kriminalität“: Etwa zwanzig Vertreter der saarländischen Weißrussen wollten mit ihrer Kundgebung die Bevölkerung auf das Geschehen in Weißrussland aufmerksam machen.

Rund zwanzig Demonstranten trafen sich am Samstagnachmittag vor der Europagalerie zu einer Protestkundgebung als Reaktion auf die Zwangslandung der Ryanair-Passagiermaschine in Belarus. Nachdem vor einigen Tagen ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen von Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus umgeleitet und in der Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen worden war, war das Entsetzen groß. Auf dem Flughafen wurde zudem auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch festgenommen.

„Journalismus ist keine Kriminalität“

Die zwanzig Vertreter der saarländischen Weißrussen wollten mit ihrer Kundgebung am Wochenende die saarländische Bevölkerung auf das Geschehen in Weißrussland aufmerksam machen. In einer Menschenkette halten die Demonstranten Schilder hoch auf denen Sprüche wie „Journalismus ist keine Kriminalität“ und „Euer Schweigen kostet Leben“ stehen.

