Tragischer Unfall in Saarbrückens Europa-Galerie : Gleichgewicht verloren: Neunjähriger stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Gleichgewicht verloren: Neunjähriger stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Tragischer Unfall in Saarbrückens Europa-Galerie

Saarbrücken Der Junge wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf die Kinderintensivstation des Klinikums Saarbrücken gebracht.

Der Notruf aus der Europa-Galerie in Saarbrücken ging am Dienstag gegen 14:25 Uhr ein. Nach ersten Ermittlungen war der Neunjährige zusammen mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern einkaufen. Beim Versuch auf dem Handlauf der Rolltreppe aus dem zweiten Obergeschoss nach unten zu fahren, verlor der Junge das Gleichgewicht, kippte vornüber und fiel kopfüber zwölf Meter in die Tiefe.