Frontaler Zusammenstoß : Ersthelfer rettet Leben nach Unfall auf B 51

Saarbrücken Am 23. Oktober gegen 16:55 Uhr stießen zwei Fahrzeuge auf der B 51 in Höhe Kleinblittersdorf frontal aufeinander. Die beiden Fahrer wurden schwerverletzt. Ein amerikanischer Polizist leistete an der Unfallstelle bei einem der Fahrer erste Hilfe und rettete ihm nach Angaben der Polizei Saarbrücken so das Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red