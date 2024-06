Großeinsatz Erst nur ein Einkaufswagen - Brand in Supermarkt in Hüttersdorf (mit Fotos)

Erst brannte nur ein Einkaufswagen, dann der Supermarkt. Was am Sonntagnachmittag in Hüttersdorf passiert ist.

16.06.2024 , 20:33 Uhr

16 Bilder Zunächst nur ein Einkaufswagen— Brand in Supermarkt in Hüttersdorf 16 Bilder Foto: Ruppenthal