Großeinsatz Erst nur ein Einkaufswagen – Brand in Supermarkt in Hüttersdorf (mit Fotos)

Bereits Anfang Januar ereignete sich in der Region ein Supermarkt-Brand, bei dem Brandstiftung vermutet wurde. Am 6. Januar brach im Supermarkt am Deutsch-Französischen Platz in Großrosseln ein Feuer im Bereich der Pfandabgabe aus. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, wodurch größere Schäden und Verletzungen vermieden wurden. Dennoch entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.