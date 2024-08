Großbrand in Völklinger Lagerhalle Großbrand in Völklinger Lagerhalle – Erneut starke Rauchentwicklung während Löscharbeiten (mit Fotos)

Großeinsatz am Donnerstagmorgen in Völklingen-Fürstenhausen. Dort stand viele Stunden laut Angaben des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums eine Lagerhalle von Thyssenkrupp in Flammen. Erste Meldungen über den Vorfall erreichten die Einsatzkräfte demnach kurz vor 5 Uhr am frühen Morgen.