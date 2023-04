Zweites Feuer in drei Tagen Schon wieder Brand auf dem Karlsberg bei Homburg – an selber Stelle (mit Fotostrecke)

Erst am Dienstag, 11. April, hatte es im Wald auf dem Karlsberg nahe der Orangerie in Homburg gebrannt. (Wir berichteten.) Schon am Donnerstag, 13. April, ist an derselben Stelle erneut ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die freiwillige Feuerwehr Zweibrücken mit, die auch beim ersten Brand im Einsatz war.