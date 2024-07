Vermutet wird Brandstiftung Erneut brennen Heuballen in Losheim am See – Polizei sucht Zeugen

Erneut haben in Losheim am See im Landkreis Merzig-Wadern Heuballen gebrannt. Das teilte ein Sprecher der Polizei Nordsaarland am Donnerstag, 25. Juli, mit. Demnach wurde die Polizei um 4.50 Uhr am Donnerstagmorgen über den Brand mehrere Siloballen im Bereich der Heimlingstraße in Losheim am See informiert.