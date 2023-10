Überraschende Wende Mann stirbt nach Schlägerei in Pilsstube in Eppelborn – Obduktionsergebnis ist da

Wie die Führungs und Lagezentrale der Polizei in Saarbrücken auf Anfrage der SZ mitteilt, ist es am Sonntag, 1. Oktober, gegen drei Uhr in der Nacht in einer Pilsstube in Eppelborn zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 49-jähriger Mann verletzt wurde. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und erlag am Nachmittag seinen Verletzungen.