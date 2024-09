Bewohner erleidet Verletzungen Dachstuhlbrand macht Haus in Eppelborn aktuell unbewohnbar

Am Sonntagvormittag ist es in Eppelborn zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Das Haus, das in der Illtalstraße im Ortsteil Bubach-Calmesweiler (Landkreis Neunkirchen) steht, ist bis auf weiteres unbewohnbar. Am Sonntagvormittag, 22. September, gegen 11.35 Uhr ist dort ein Feuer ausgebrochen, das dafür sorgte, dass der gesamte Dachstuhl ausgebrannt ist.