Entlaufener Strafgefangener in Saarbrücken verhaftet

Eine Fahndungsstreife der Bundespolizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, unmittelbar nach Mitternacht, einen 39 - jährigen Deutschen festgenommen. Erst am 05. April ist der aus Homburg stammende Mann aus der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken, nach einem Freigang, geflüchtet und wurde mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Saarbrücken und Zweibrücken gesucht.

Nach ihm wurde landesweit gefahndet. In den frühen Morgenstunden kam er mit dem Regionalexpress 29536 aus Mainz und wurde auf Gleis 1 von Beamten der Bundespolizei festgestellt und verhaftet. Die geforderte Geldstrafe von insgesamt 3245 € konnte er nicht bezahlen. So führte der Weg zurück in die Justizvollzugsanstalt nach Saarbrücken. Dort wird er nun die nächsten 200 Tage verbringen müssen.

