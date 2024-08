Deutlich zu schnell unterwegs Motorradfahrer (21) kracht in Ensheim in geparkte G-Klasse und verletzt sich schwer

Schwerer Motorradunfall am frühen Sonntagmorgen in Saarbrücken. Laut Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine der Marke Yamaha gegen 4.30 Uhr auf der Eschringer Straße im Stadtteil Ensheim unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sei der junge Saarbrücker demnach gegen eine am Straßenrand geparkte Mercedes G-Klasse gekracht und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Das Motorrad wurde stark beschädigt.