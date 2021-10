In Ensheim : 25 Feuerwehrmänner rücken zum Einsatz aus – wegen einer Plastikschüssel (mit Bildergalerie)

In Ensheim

Ensheim Die Feuerwehr hat bei einem kurzen Einsatz am Mittwochmorgen einen kuriosen Grund für den Alarm festgestellt. Ein Feuer gab es nicht.

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch (27. Oktober) zu einem Einsatz in die Ormesheimer Straße in Ensheim gerufen. Gemeldet wurde ein Wohnhausbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Löschbezirk Ensheim und der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Saarbrücken rückten mit insgesamt 25 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus.