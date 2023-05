„Leitschwellenelemente schwer erkennbar“ Zwei Motorradfahrer in Ensdorf bei Unfällen an gleicher Stelle schwer verletzt

„Die Leitschwellenelemente an der Unfallörtlichkeit sind zum jeweiligen Unfallzeitpunkt für die Motorradfahrer schlecht erkennbar“, teilt die Polizeiinspektion Saarlouis auf Anfrage der SZ am Sonntag mit. Das Abbiegen an dieser Stelle sei dort nicht verboten. „Diese Leitschwellenelemente an der Unfallstelle sind Fahrbahnteiler“, hieß es.