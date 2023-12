Zimmer mit Gas gefüllt Patient droht, Krankenzimmer in Saarlouiser Elisabeth-Klinik zusprengen

Der Patient hatte laut Polizei in seinem Patientenzimmer über mehrere Minuten die medizinische Sauerstoffleitung geöffnet und so das Zimmer mit Sauerstoff gefüllt. Laut Pressemitteilung wollte der Mann in psychischem Ausnahmezustand so „seiner Drohung Ausdruck verleihen“. Das Gas habe er mit einem Feuerzeug anzünden wollen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann zuvor jedoch in seinem Zimmer überwältigen. Der Mann habe sich von Einsatzkräften gegen 15.30 Uhr widerstandslos festnehmen lassen.