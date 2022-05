Polizei sucht Zeugen : Elfjähriges Kind bei Verkehrsunfall in Saarbrücken verletzt

Foto: dpa-tmn/Carsten Rehder

Saarbrücken Bei einem Unfall in der Metzer Straße in Saarbrücken wurde am Freitagabend ein elfjähriges Kind verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagabend wurde ein elfjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mit.

Die Polizei vermutet, dass das Kind am Freitag, 27. Mai, gegen 18 Uhr in der Metzer Straße zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn lief. So bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer das Kind erst zu spät.

Das Kind wurde auf die Motorhaube gehoben und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Dabei wurde es nach jetzigem Ermittlungsstand glücklicherweise jedoch nur leicht verletzt.