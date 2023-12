Polizei sucht nach Zeugen Einbruchsreihe in Illingen – hoher Sachschaden und Diebstahl

In der Nacht auf Samstag, 23. Dezember, kam es in Illingen zu insgesamt vier Einbrüchen. Betroffen waren das Illtal-Gymnasium sowie das angrenzende Hallenbad, ein Restaurant in der Nähe der Burg und ein Tierbedarfshandel in der Nähe des Bahnhofes. Es wurde vor allem Bargeld entwendet, teilt die Polizei mit.