Scheibe mit Gullideckel eingeworfen Einbruch in Tankstelle in Merchweiler – Täter gefasst

Am Abend des Dienstag, 21. Januar, kam es in der Aral-Tankstelle in der Hauptstraße in Merchweiler zu einem Einbruch. Dies teilt die Polizei Neunkirchen mit. Kurz vor Mitternacht warf einer der beiden Täter eine Fensterscheibe neben der Haupteingangstür mit einem Gullideckel ein. Durch die entstandene Öffnung betraten die beiden Täter der Innenraum der Tankstelle. Von dort entwendeten sie Tabakwaren in einem mittleren, dreistelligen Wert und entfernten sich schließlich von der Örtlichkeit.