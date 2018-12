später lesen Blaulicht Einbrecher kletterten auf den Balkon Teilen

(him) Unbekannte Täter sind am Montag im Zeitraum zwischen 16.30 und 20.15 Uhr in zwei verschiedene Objekte in der Potsdamer Straße in St. Wendel eingebrochen. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Tatorte zueinander, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei allen Delikten um dieselben Täter handelt. Von Melanie Mai