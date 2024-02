Polizei sucht Zeugen Einbruch in Saarlouis-Roden: Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck

Vier maskierte Täter sind am Montagmorgen, 19. Februar, kurz vor 6 Uhr in das Haus einer Familie im Saarlouiser Stadtteil Roden eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis am Dienstag mit. Im Haus trafen sie auf die Bewohner, eine fünfköpfige Familie, und forderten die Herausgabe von Schmuck sowie Bargeld.