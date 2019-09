Einbruch in Geislautern : Schmuck im Wert von 40 000 Euro gestohlen

Bei einem Einbruch in Geislautern wurde Schmuck im Wert von etwa 40 000 Euro, Bargeld und Schuhe erbeutet. (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Völklingen Unbekannte haben am Samstag aus einem Einfamilienhaus in Geislautern Schmuck im Wert von etwa 40 000 Euro, Bargeld und Schuhe erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, muss der Einbruch zwischen zwischen 18.30 Uhr und 22.20 Uhr in der Straße „Im Kirchfeld“ stattgefunden haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Um ins Haus zu gelangen, hebelten die Täter an der Gebäuderückseite ein in etwa 1,80 m Höhe gelegenes Küchenfenster auf. Anschließend durchsuchten sie alle Räume.