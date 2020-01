Bewohner waren in Urlaub : Einbruch während des Urlaubs

Lebach Unbekannte sind zwischen Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr, und Samstag, 4. Januar, 22.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Pickardstr. 25 b in Lebach eingestiegen. Die Bewohner befanden sich im Urlaub und bemerkten den Einbruch bei der Rückkehr.

Der oder die Täter öffneten vermutlich mit einem Zweitschlüssel die im 2. Obergeschoss gelegene Tür. Sie entwendeten mehrere Elektroartikel. Nach der Tat verschloss der Täter die Wohnungstür wieder.