Einbruch in Merchweiler : Einbruch in eine Werkstatt in Merchweiler

Foto: dpa/Friso Gentsch

Merchweiler In der Nacht von Freitag, 20. September, auf Freitag, 21. September, brachen Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in der Staße Im Solch in Merchweiler ein. Die Täter brechen die Eingangstür auf und gelangen so ins Gebäude.

Im Innern knacken sie mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchen die Räume. Sie entwenden einen schweren Wertschrank mit Kennzeichenschildern und Fahrzeugpapieren, mehrere Werkzeuge, Kfz-Diagnosegeräte und eine geringe Summe Bargeld.