Polizei sucht Zeugen Sogar Toilettenpapier gestohlen – fünfstelliger Schaden nach Einbruch bei Optiker in Völklingen

Völklingen · Bei einem Einbruch in einen Völklinger Optiker-Laden kam es zu hohem Schaden. Dabei ließen die Einbrecher wohl wahllos alles mitgehen, was sie in die Finger bekamen.

01.02.2024 , 17:59 Uhr

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert