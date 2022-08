Knapp eine Woche nach der Tat in Dudweiler : Nach Einbruch in Optikergeschäft: Polizei verhaftet mutmaßlichen Täter

Nach Einbruch in Optikergeschäft: Polizei verhaftet mutmaßlichen Täter

Knapp eine Woche nach der Tat in Dudweiler

Am Dienstag klickten die Handschellen: Keine Woche nach dem Einbruch bei einem Augenoptiker in Dudweiler hat die Polizei jemanden verhaftet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dudweiler Nach einem Einbruch in einen Optikerladen in Dudweiler hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Die Polizei kennt ihn bereits aus einem anderen Zusammenhang – und hat sich bei der Verhaftung sicherheitshalber von Spezialkräften unterstützen lassen.

In Dudweiler ist am vergangenen Mittwoch,17. August, in ein Optikergeschäft eingebrochen worden. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaftet.