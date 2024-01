Polizei fahndet öffentlich Einbrecher durchwühlen Verwaltung der Großbäckerei Gillen in St. Wendel

Sie haben die Gunst der Stunde genutzt und sind eingestiegen, als die Beschäftigten Silvester feierten. Als diese nach dem Feiertag ins Büro zurückkehrten, erlebten Angestellte der Bäckerei-Verwaltung Gillen in St. Wendel eine böse Überraschung.

Denn Unbekannte hatten die Räume verwüstet und dort deponiertes Geld mitgehen lassen. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in der Kreisstadt am Donnerstag, 4. Januar.

Was die Beamten bisher über den Zwischenfall wissen: Die Täter seien eingebrochen, um die Zentrale der Bäckerei Gillen im Stadtteil Bliesen zu durchwühlen. Dabei stießen sie auch auf „verschiedene Behältnisse“. Diese knackten die Einbrecher und schnappten sich daraus das Bare. Kurz darauf verschwanden sie wieder. Wohin ist aber unklar.