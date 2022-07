Gesamtwert von 17 000 Euro : Kuriose Beute: Einbrecher stehlen 81 Heizkörper von Baustelle in Völklingen

Kuriose Beute: Einbrecher stehlen 81 Heizkörper von Baustelle in Völklingen

Völklingen Ganz schön schwere Beute machten Einbrecher in Völklingen: 81 Heizkörper ließen sie von einer Großbaustelle mitgehen. Das teilt die Polizeiinspektion Völklingen mit.

Laut Polizeiangaben sind die Diebe am Freitag, 15. Juli, auf das Gelände einer Großbaustelle am Nordring in Völklingen eingedrungen und haben offenbar zielgerichtet die Heizkörper im Gesamtwert von rund 17 000 Euro gestohlen.