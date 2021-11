Beamten finden Blutspur vor : Einbruch in den Saarbasar in Saarbrücken endet für Einbrecher im Krankenhaus

Foto: dpa/Daniel Maurer

Saarbrücken Mehr als unglücklich verlief ein Einbruch in Saarbrücken am frühen Sonntagmorgen für den Täter: Dieser versuchte in den dortigen Aldi einzubrechen, stieß dann allerdings auf unerwartete Hindernisse und ließ nicht nur eine große Blutspur am Tatort zurück.

Eine Alarmauslösung in einem Geschäft des Saarbrücker Saarbasar rief am frühen Sonntagmorgen die Polizei Saarbrücken-Stadt auf den Plan. Ein Sicherheitsdienst hatte die Beamten über den Alarm in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort angekommen fand die Polizei den Ort des Verbrechens schnell vor: Eine eingeschlagene Scheibe an dem Aldi-Markt wies auf einen Einbruch hin, ein Täter war allerdings nicht mehr vor Ort – dafür eine größere Blutspur. Die Beamten fanden außerdem das Werkzeug vor, mit dem der Täter die Scheibe engeschlagen hatte sowie einen Rucksack. In diesem seien mehrere Gegenstände gewesen, die eindeutig auf die Identität des Eigentümers schließen ließen, teilt die Polizei mit.

Noch bevor die Beamten den Spuren folgen konnten, meldete ein Passant den flüchtigen Täter dann über Notruf: Er meldete eine blutende Person auf dem Gehweg, nur wenige Hundert Meter vom Saarbasar entfernt. Die Beamten trafen den 39-Jährigen vor Ort an und nahmen ihn fest. Er gestand den Einbruch. Beim versuchten Einstieg durch die eingeschlagene Scheibe hatte er sich mehrere Schnittverletzungen am Körper und im Gesicht zugezogen, die stark bluteten. Aufgrund seiner Verletzungen trat er seine Flucht ohne Beute an. Vor lauter Aufregung beim Ertönen der Alarmanlage hatte er dann auch sein Werkzeug sowie seine persönlichen Gegenstände vor Ort zurückgelassen.