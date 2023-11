Ein Verletzter Kilometerlanger Stau nach schwerem Unfall auf A 620 bei Wadgassen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag die Autobahn 620 in Richtung Saarlouis bei Wadgassen blockiert. Nach der Kollision zweier Fahrzeuge gegen 15 Uhr kippte ein Auto um. Da das Fahrzeug in Seitenlage liegen blieb, musste der in seinem Fahrzeug eingeschlossene Fahrer von der Feuerwehr Völklingen aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er überstand den Unfall aber unverletzt.