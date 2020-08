Kontrolle in Luisenthal : Fahrer ohne Führerschein und Zulassung geschnappt

Kontrolle in Luisenthal

Völklingen/Luisenthal Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei Völklingen gleich mehrere Verstöße fest.

Einen Autofahrer in Luisenthal erwarten gleich mehrere Strafverfahren. Am Samstagmorgen stellte die Polizei Völklingen bei einer Kontrolle fest, dass der Wagen des Mannes keine gültige Zulassung besaß und nicht versichert war. Am Auto waren außerdem falsche Kennzeichen angebracht, die von den Beamten sichergestellt wurden. Darüber hinaus besaß der Fahrer keinen gültigen Führerschein. Das teilte die Polizeiinspektion Völklingen mit.