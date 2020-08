Riegelsberg Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Dieb hat in Riegelsberg die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Dabei erbeutete er ein Handy. Wie die Polizeiinspektion Völklingen mitteilt, ereignete sich die Tat vergangene Woche in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 6:45 Uhr in der Straße „Auf Wippelt“.