Video zeigt Angriff mit Stange in Saarbrücken Security verprügelt Gäste vor Ego-Club – jetzt spricht der Disco-Chef: „Es war Notwehr“

Menschen laufen scheinbar wie in Panik wild durcheinander. Unterdessen liegt ein Mann mit dem Rücken zum Boden. Über ihn gebeugt steht ein bulliger Kerl in schwarzer Kleidung. In seiner rechten Hand hält er etwas, das wie eine Stange aussieht. Mit der schlägt er mehrfach auf die Person unter ihm ein. Das dokumentieren Filmaufnahmen vor der Disco Ego-Club in Saarbrücken. Dort soll ein Security in der Nacht auf Samstag, 31. August offenbar auf abgewiesene Gäste eingeprügelt haben.